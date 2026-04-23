autopromotec si cambia enrica lazzarini nominata ceo

Ieri è stato ufficializzato il nuovo assetto manageriale di Autopromotec, manifestazione internazionale dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico. Enrica Lazzarini è stata nominata Ceo, mentre Guido Gambassi ricoprirà il ruolo di Cso. La riorganizzazione riguarda la guida dell’evento biennale, che si svolge nel settore delle autoattrezzature e dei servizi correlati. La nomina è stata ratificata ufficialmente nel corso di una riunione.

È stato ratificato ieri il nuovo assetto manageriale di Autopromotec, biennale internazionale delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico, che vede Enrica Lazzarini nel ruolo di Ceo, affiancata da Guido Gambassi come Cso. La strategia adottata dal cda è stata quella di mantenere continuità nella linea dirigenziale dell’azienda, andando a valorizzare figure già presenti, rispettate e inserite nel tessuto del settore. Nel nuovo organigramma, già lo scorso 5 marzo 2026, è stato assegnato a Lazzarini il ruolo di segretario generale di Aica (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature) che, insieme ad Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), è proprietaria della manifestazione fieristica Autopromotec, la cui prossima edizione si terrà dal 26 al 29 maggio 2027 a BolognaFiere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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