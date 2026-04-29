Ennesima tragedia sul lavoro morto un operaio ad Acerra

Ancora una tragedia sul lavoro nella nostra regione. Un operaio ha perso la vita in un incidente avvenuto ad Acerra. Le autorità stanno effettuando i rilievi e indagano sulle cause dell’incidente. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell’accaduto o sulle circostanze che hanno portato a questa fatalità. La notizia si aggiunge a un elenco di incidenti simili avvenuti negli ultimi mesi nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora una giovane vita spezzata sul lavoro nella nostra regione, avvenuta proprio nella giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e mentre il Governo annunciava con toni trionfalistici l’ennesimo decreto Primo Maggio senza il confronto con le organizzazioni sindacali. Un’occasione persa, ancora una volta, per affrontare davvero i nodi legati al tema del lavoro, alla sicurezza, alla prevenzione e ai controlli. In questo decreto non c’è nulla di tutto ciò”. Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, commenta l’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio in un impianto industriale per il trattamento dei rifiuti ad Acerra, in cui ha perso la vita un operaio di 37 anni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ennesima tragedia sul lavoro, morto un operaio ad Acerra Notizie correlate Leggi anche: Ennesima tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un furgone Tragedia in fabbrica a San Didero: operaio colto da malore, morto sul posto di lavoroUn operaio italiano di 62 anni, residente a Torino, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, per un malore che lo ha colto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ex Ilva, sfiorata l'ennesima tragedia: operaio ferito e cedimenti nello stabilimento; Unione Sindacale di Base: Ancora morte sul lavoro!; Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: Emergenza sicurezza; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni. Incidente morta ad Acerra, vittima un operaio di 37 anni. Cgil Napoli: ennesima tragedia, ma per il governo la soluzione è il decreto Primo MaggioIncidente mortale avvenuto nel pomeriggio del 28 febbraio, giornata della sicurezza sul lavoro, in un impianto industriale per il trattamento ... ildiariodellavoro.it Ricci (Cgil), ennesima tragedia sul lavoro, morto un operaio ad AcerraAncora una giovane vita spezzata sul lavoro nella nostra regione, avvenuta proprio nella giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e mentre il Governo annunciava con toni tr ... ansa.it Ennesima tragedia in un penitenziario: un giovane detenuto si è suicidato a Reggio Emilia. La denuncia del garante Roberto Cavalieri - facebook.com facebook Uccisa una donna a #Foggia, ennesima tragedia in città. Sul posto accorrono i carabinieri x.com