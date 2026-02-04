La situazione nel quartiere rimane tesa dopo l’ultima aggressione. La gang con i cani di grossa taglia continua a terrorizzare residenti e commercianti, senza che le autorità abbiano ancora preso provvedimenti concreti. Oggi il Codacons si unisce alle richieste di intervento, chiedendo al prefetto di intervenire subito per fermare questa escalation di violenza. La paura cresce e le persone chiedono risposte chiare e rapide.

Dopo l’aggressione di pochi giorni fa e la mancanza di risposte efficaci, anche il Codacons interviene sulla sicurezza del Rondò e della gang che sta terrorizzando il quartiere con cani di grossa taglia. "Chiediamo al Prefetto un immediato intervento delle autorità affinché vengano intensificati i controlli", dice l’associazione dopo che un uomo e suo figlio sono stati aggrediti, morsi e picchiati nel posteggio di via Baracca. "Siamo di fronte a una situazione gravissima e non più tollerabile. Quando un quartiere vive nel terrore e i cittadini sono costretti a modificare le proprie abitudini per paura di aggressioni, significa che lo Stato sta arretrando - commenta l’avvocato Marco Maria Donzelli, presidente Codacons -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gang con i cani: "Intervenga il prefetto"

