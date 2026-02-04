Eni e Q8 propongono bioraffineria a Versalis | nuovo progetto energetico entro il 2028

Eni e Q8 annunciano un nuovo progetto a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Le due aziende vogliono costruire una bioraffineria che dovrebbe essere pronta entro il 2028. L’obiettivo è realizzare un impianto moderno, in grado di produrre carburanti e altri prodotti energetici più sostenibili. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e studi, e rappresenta un passo importante per lo sviluppo industriale della zona. Ora si aspetta di vedere come si svilupperanno i lavori e quali effetti porterà questa nuova realtà sul territorio.

**Eni e Q8, un nuovo progetto energetico a Priolo Gargallo: la bioraffineria del futuro** A Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, si avvia un nuovo progetto industriale di grande impatto per il futuro energetico della Sicilia. Nel pomeriggio di oggi, Eni e Q8 Italia hanno annunciato ufficialmente il loro accordo per la creazione di una bioraffineria nel sito ex-Versalis, un impianto che andrà a sostituire l'attuale struttura con un modello più sostenibile. Il progetto, in fase avanzata di approvazione, è previsto per essere completato **entro il 2028**, con un costo stimato in cifre non ancora precise, ma con un impegno significativo per quanto riguarda infrastrutture, tecnologie e investimenti.

