Iran von der Leyen | 10 giorni di guerra già costati 3 mld per energia

La presidente della Commissione europea ha parlato al Parlamento europeo riguardo al conflitto in Iran e ai costi energetici legati alle settimane di guerra, stimati in 3 miliardi di euro. Ha menzionato che sono passati dieci giorni dall'inizio delle ostilità e ha fatto riferimento alla preparazione del prossimo Consiglio europeo del 19 marzo.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo in merito al conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo. "Le perturbazioni nel Golfo si ripercuotono rapidamente sui prezzi, ovunque. Ma, indipendentemente dalle misure adottate, finché importiamo una quota significativa di combustibili fossili da regioni instabili, siamo vulnerabili e dipendenti. E questa energia ha sempre un costo. Per fare un esempio: dall'inizio del conflitto, i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Traducendo questo dato in euro, 10 giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei altri 3 miliardi di euro in importazioni di combustibili fossili.