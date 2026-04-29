Energia verso proroga più breve per taglio accise Meloni | Ue sia coraggiosa

Il governo sta valutando una proroga più breve per il taglio delle accise sull’energia, con l’obiettivo di intervenire prima della scadenza prevista. La proposta arriva in un contesto di tensione tra le decisioni nazionali e le richieste dell’Unione Europea, che invita a una posizione più decisa. Il ministro dell’Economia ha sottolineato la necessità di un atteggiamento più coraggioso da parte dell’Europa, mentre i dettagli sulla durata del prolungamento sono ancora al vaglio.

(Adnkronos) – “Realismo” da un lato, quello richiamato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in Commissione durante le audizioni sul Documento di finanza pubblica; “coraggio” dall’altro, quello che la premier Giorgia Meloni invoca dall’Europa prima che la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran entri nella sua fase più “acuta”. È lungo questo doppio binario che si muove l’azione del governo. Al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto sul “salario giusto” – circa un miliardo destinato ad aumentare le retribuzioni più basse – la presidente del Consiglio si presenta a sorpresa in conferenza stampa.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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