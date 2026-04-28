Il governo sta considerando di prolungare il taglio delle accise, anche se potrebbe essere di durata più breve rispetto alle precedenti. La misura si propone di ridurre l’aumento dei costi sul gasolio per i consumatori. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma si sta lavorando per trovare un equilibrio tra le esigenze di contenimento dei rincari e le risorse disponibili. La proroga potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

Il governo sta valutando “un’ulteriore proroga” del “ taglio delle accise “, che potrebbe essere “ più breve delle precedenti” e “non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più significativo della benzina” e quindi il taglio “potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. “Seguiamo il tavolo negoziale – ha spiegato – cerchiamo di tenerci abbastanza ancorati all’andamento della situazione ma non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane a cui si riferirà la proroga del taglio”. L'articolo Meloni: “Taglio accise? Stiamo valutando una proroga, forse più breve.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Taglio accise? Stiamo valutando una proroga, forse più breve. Vogliamo abbassare i rincari sul gasolio”

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