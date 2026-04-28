Meloni | Taglio accise? Stiamo valutando una proroga forse più breve E con aiuti maggiori sul gasolio

Il governo sta considerando di prorogare il taglio delle accise, con una possibile riduzione della durata rispetto a quanto previsto finora. La decisione potrebbe portare anche a un aumento degli aiuti destinati al gasolio. La proposta, annunciata dalla premier, si inserisce in un quadro di valutazioni sulle misure di sostegno ai consumatori e alle imprese, senza ancora confermare dettagli specifici sulla durata o sull’entità degli aiuti.

Il governo sta valutando “un’ulteriore proroga” del “ taglio delle accise “, che potrebbe essere “ più breve delle precedenti” e “non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più significativo della benzina” e quindi il taglio “potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. “Seguiamo il tavolo negoziale – ha spiegato – cerchiamo di tenerci abbastanza ancorati all’andamento della situazione ma non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane a cui si riferirà la proroga del taglio”. L'articolo Meloni: “Taglio accise? Stiamo valutando una proroga, forse più breve.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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