Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,116 € kWh – 29 Aprile 2026

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi a 0,116 euro per kilowattora, pari a 115,8 euro per megawattora. Questo dato rappresenta il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN) in vigore il 29 aprile 2026, che indica il costo all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese. Rispetto ai giorni precedenti, si osserva una diminuzione di questa cifra.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 29 Aprile 2026, un valore di 0,116 €kWh (115,8 €MWh). Questo dato segna una flessione del 9,9% rispetto a ieri, confermando una tendenza al ribasso dopo le recenti oscillazioni di mercato. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,112 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,121 €kWh. Il prezzo attuale risulta quindi leggermente superiore alla media settimanale (+3,1%), ma inferiore rispetto alla media mensile (-4,4%). Il massimo degli ultimi 30 giorni è stato di 0,160 €kWh, mentre il minimo ha toccato 0,089 €kWh.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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