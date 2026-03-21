La Cina ha espresso sostegno all’Iran fin dall’inizio dei bombardamenti congiunti di USA e Israele, chiedendo loro di interrompere le operazioni militari. Da allora, il paese ha fornito aiuti militari, coperture bancarie e ha rafforzato le relazioni diplomatiche con Teheran, coinvolgendo anche il settore petrolifero in un quadro di supporto complesso e articolato.

La Cina ha assicurato il suo sostegno all’Iran fin dall’inizio dei bombardamenti congiunti di Usa e Israele, chiedendo ai due Stati di fermare le operazioni militari. Secondo un’analisi del Wall street journal, il sostegno della Repubblica popolare a quella islamica potrebbe diventare cruciale nel corso del tempo, anche a fronte dei legami che legano i due Paesi da anni. Innanzitutto, Pechino è il principale partner commerciale di Teheran, tanto che circa il 90% del greggio che ogni giorno viene esportato dagli iraniani con 1,6 milioni di barili è diretto verso il gigante asiatico. La Cina in soccorso dell’Iran. Ed è così che nelle casse degli ayatollah finiscono decine di miliardi di dollari l’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cina in soccorso dell’Iran: dal petrolio alla diplomazia, fino agli aiuti militari e alle copertura bancaria “sommersa”

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