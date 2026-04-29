Crisi energetica nel piano Ue aiuti di Stato fino al 70% | cosa prevede il Metsaf

La Commissione europea ha approvato un nuovo quadro temporaneo che permette agli Stati membri di offrire aiuti di Stato fino al 70% per sostenere l’economia durante l’attuale crisi energetica. Questa misura mira a mitigare gli effetti della crisi, che è stata accentuata dal conflitto in Iran, e consente ai paesi dell’Unione di adottare interventi più ampi per supportare le imprese e i settori più colpiti.