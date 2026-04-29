Crisi energetica nel piano Ue aiuti di Stato fino al 70% | cosa prevede il Metsaf
La Commissione europea ha approvato un nuovo quadro temporaneo che permette agli Stati membri di offrire aiuti di Stato fino al 70% per sostenere l’economia durante l’attuale crisi energetica. Questa misura mira a mitigare gli effetti della crisi, che è stata accentuata dal conflitto in Iran, e consente ai paesi dell’Unione di adottare interventi più ampi per supportare le imprese e i settori più colpiti.
La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al fine di consentire agli Stati membri di sostenere l‘economia dell’Ue nel contesto della crisi energetica causata dalla guerra in Iran. Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in Medio Oriente (Metsaf) è un quadro mirato e temporaneo volto ad affrontare gli effetti della crisi su alcuni dei settori più esposti dell’economia: agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica. Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Per l’agricoltura, la pesca, i trasporti terrestri (stradali, ferroviari e per vie navigabili interne) e il trasporto...🔗 Leggi su Lapresse.it
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La congiuntura economica internazionale, la crisi energetica per blocco Hormuz, l’allarme degli industriali #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 #MassimoDeManzoni @CorradinoMineo #PaoloCapitini #LeonardoZellino @lucacarabetta @mariogiordano5 x.com
La crisi energetica causata dalla guerra in Iran sta già avendo effetti che si faranno sentire per tutto l’anno prossimo, anche se il conflitto dovesse terminare a breve. L’ultimo studio di Svimez mostra che l’inflazione salirà più del previsto e il Pil scenderà anche - facebook.com facebook