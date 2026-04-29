Empoli ultima sfida al Castellani | Il nostro sostegno fino alla fine

Attorno al stadio Castellani si percepisce un’atmosfera carica di tensione mentre si avvicina l’ultima partita casalinga della stagione. La squadra arriva da un 2026 caratterizzato da sole due vittorie su diciotto incontri disputati. I tifosi hanno manifestato il loro sostegno, promettendo di continuare a supportare la squadra fino alla fine. La partita rappresenta un momento importante per il club e i suoi supporter.

EMPOLI Clima teso, quello che si respira attorno al Castellani, in vista dell’ultima, delicata sfida casalinga della stagione, con gli azzurri reduci da un 2026 che ha visto arrivare solo due vittorie su diciotto partite disputate. Venerdì alle 15 gli uomini di mister Caserta si preparano ad accogliere l’Avellino, attualmente ottavo e a caccia di punti per l’accesso ai play-off. Visti i soli tre punti di vantaggio che gli azzurri ritengono sulla zona retrocessione diretta, diventa fondamentale massimizzare il bottino raccolto, pur consapevoli che anche ottenere sei punti nelle ultime due partite di campionato potrebbe non essere sufficiente per evitare i play-out.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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