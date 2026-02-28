Empoli-Cesena 1-1 | pari in rimonta al Castellani

Nella partita tra Empoli e Cesena, terminata 1-1 al “Castellani”, entrambe le squadre hanno segnato nella ripresa. Per l’Empoli si tratta del terzo pareggio consecutivo, con il gol di rimonta che ha evitato la sconfitta. Il risultato mantiene le distanze tra l’Empoli e il Cesena, che si trova a sette punti di distanza dalla zona playoff.

Empoli, 28 febbraio 2026 – Terzo pareggio di fila dell’Empoli, anche stavolta in rimonta: 1-1 al “Castellani” contro il Cesena e – 7 dallo stesso Cesena, ergo dalla zona-playoff. Gli uomini di Dionisi non riescono a tornare al successo, che manca da una vita in casa (dal 29 novembre 2025) e dalla gara di andata a Cesena il 10 gennaio scorso, nella ventisettesima giornata del campionato di serie B. Mercoledì 4 marzo, con inizio alle 20, l’Empoli è atteso dall’impegno infrasettimanale di campionato, a Bari. Empoli privo degli squalificati Elia e Ghion. Il tecnico Dionisi opta per Ebuehi per fare il quinto a destra, con Candela che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli-Cesena 1-1: pari in rimonta al “Castellani” Leggi anche: La Juve Stabia supera l’Empoli in rimonta: successo al “Castellani” per 1-2. Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Empoli 0-1: la sblocca Ilie, Zaro sfiora il pari Cesena-Empoli 0-1 Serie B 2025-26 - highlights no commento+statistiche partita - 10 gennaio 2026 Contenuti utili per approfondire Empoli Cesena. Temi più discussi: Live Empoli - Cesena - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 28/02/2026; Ivano Pezzuto di Lecce l’arbitro di Empoli-Cesena; Empoli Cesena: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Cesena - Spezia in Diretta Streaming. Empoli-Cesena 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Empoli-Cesena di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net LIVE Empoli-Cesena 0-1 Serie B 2025/2026: Obaretin lancia Shpendi in verticaleSerie B 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Empoli-Cesena: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it 29' 0-1 #EmpoliCesena Gol del Cesena, Shpendi - facebook.com facebook I precedenti in casa azzurra, la panchina gol dell’Empoli, i momenti chiave bianconeri, la caccia al 200° risultato utile di Dionisi, i nove ex della gara, gli incroci tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliCesena x.com