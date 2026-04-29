Emirati Arabi fuori dall’Opec+ gli effetti sul prezzo del carburante in Italia

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la decisione di lasciare l’Opec, il cartello internazionale di produttori di petrolio che comprende anche l’Arabia Saudita. Questa mossa potrebbe influenzare i mercati energetici globali e, di conseguenza, i prezzi del carburante in Italia. La decisione riguarda il ruolo del Paese nel coordinamento della produzione di petrolio e le sue future strategie di approvvigionamento. La notizia ha già suscitato reazioni nel settore energetico e tra gli analisti di mercato.

Gli Emirati Arabi Uniti, il Paese del Golfo Persico in cui si trova anche Dubai, ha annunciato la sua uscita dall’ Opec, il cartello dei produttori di petrolio che ruota attorno all’Arabia Saudita. Gli Emirati usciranno anche dall’Opec+, l’alleanza vicina al cartello che include anche la Russia. Sono anni che gli Emirati sono in contrasto con l’Arabia Saudita a livello economico e politico e l’Opec era diventata un terreno di scontro tra i due Paesi. Abu Dhabi ha colto l’occasione del blocco dello stretto di Hormuz per distanziarsi da Riyad, aprendo la strada a un aumento della produzione di petrolio in un momento in cui i prezzi sono aumentati a dismisura.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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