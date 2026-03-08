Roma l’emergenza infortuni è un tema | l’attacco il ruolo più colpito!

A Roma, la questione infortuni interessa particolarmente il reparto offensivo della squadra di Gasperini, che ha subito numerosi stop durante questa stagione. La rosa ha registrato molte assenze tra gli attaccanti, influenzando le scelte dell’allenatore e le prestazioni complessive della squadra. La situazione ha portato a un monitoraggio continuo degli infortunati e alle conseguenti modifiche nelle formazioni schierate.

Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché» Lazio, stagione finita per Provedel: grande chance per il giovane Motta! Ecco chi è Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché» Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez L’Ajax parla spagnolo: la strategia del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, l’emergenza infortuni è un tema: l’attacco il ruolo più colpito! Leggi anche: Milan, Maignan rinnovo a un passo. Attacco e difesa: novità sul mercato. Emergenza infortuni Napoli sempre più in emergenza: tris di infortuni contro il SassuoloIl Napoli vince contro il Sassuolo interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi, ma i 3 punti conquistati questo pomeriggio al Maradona hanno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma l'emergenza infortuni è un tema.... Temi più discussi: Roma, attacco in emergenza: Malen unico punto fermo tra gli infortuni; Emergenza Roma, ma Gasperini non si piega: La stagione si decide a maggio; La Juventus cerca su LinkedIn il nuovo 'Head of Performance' per mettere fine all’emergenza infortuni; Dybala operato: i tempi di recupero e le gare che salterà. Emergenza Roma, ma Gasperini non si piega: «La stagione si decide a maggio»L’attacco è nato storto e le cose non sono cambiate nel corso dei mesi. Malen ha tamponato un problema già strutturale, angosciato ancor di più dagli infortuni ... ilmessaggero.it La Repubblica | Roma, emergenza infinita: a Genova Gasperini si affida solo a MalenRoma ancora in piena emergenza offensiva nella trasferta di Genova. Gasperini deve fare i ... msn.com Orrore sul litorale di Roma, disturbato da rumori scende in strada: durante la lite con un morso stacca il dito a un uomo - facebook.com facebook #Roma, gli infortuni degli attaccanti diventano un caso: i numeri e i giocatori che spaventano Gasperini x.com