In una riunione della commissione di indagine sulla scomparsa di due ragazze, è stata approvata all’unanimità una relazione riguardante la pista delle ragazze scomparse. La relazione, diffusa da un parlamentare pugliese, non include riferimenti alla tratta delle bianche o alle ragazze scomparse per altri motivi. La discussione si è concentrata sui lavori della commissione, senza approfondire ulteriori dettagli sulle piste trattate.

Di seguito un comunicato diffuso da Dario Iaia, parlamentare: “Approvata ieri, all’unanimità, in Commissione di indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, la relazione sulla pista delle “ragazze scomparse”. “Si tratta di un primo, fondamentale risultato, ottenuto dalla Commissione Parlamentare presieduta dal Sen. Andrea De Priamo. Dopo un approfondito studio dei documenti e decine di audizioni, abbiamo concluso che la pista c.d. delle “ragazze scomparse” o “tratta delle bianche” sia da escludere del tutto, nel senso di fenomeno unitario, seriale e organizzato. I dati acquisiti e oggetto di approfondimento hanno dimostrato che tutte le presunte ragazze scomparse, ad eccezione di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, siano, in un modo o nell’altro, rientrate a casa.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: parlamentare pugliese su lavori di commissione, “escluse piste ragazze scomparse o tratta delle bianche” Iaia: relazione approvata all'unanimità

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