La tratta delle bianche non è mai esistita non c’entra con le sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori | il rapporto della commisione parlamentare d’inchiesta

Una commissione parlamentare di inchiesta ha concluso che il fenomeno noto come “tratta delle bianche” non è mai avvenuto. La relazione, che ha analizzato le sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, afferma che non ci sono prove che colleghino i casi a questa presunta tratta. La commissione ha esaminato documenti e testimonianze senza rilevare elementi che confermino l’esistenza di un traffico di donne coinvolto nelle sparizioni.

La “tratta delle bianche” non è mai esistita. A queste conclusioni è giunta la commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Quella della cosiddetta tratta, e soprattutto dei possibili intrecci con le due 15enni scomparse entrambe a Roma nel 1983, è stata oggetto della prima relazione sui casi Orlandi e Gregori, presentata oggi dalla commissione di inchiesta e redatta da un gruppo di lavoro che tra gli altri vede l’ex Magistrato Guido Salvini. Il rapporto si intitola “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse” ed è stato presentato e messo ai voti per decidere se quella della tratta delle bianche sia una pista di reale interesse per risolvere i due casi di scomparsa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La tratta delle bianche non è mai esistita, non c’entra con le sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori”: il rapporto della commisione parlamentare d’inchiesta Notizie correlate “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse”: cosa dice la prima relazione della Commissione d’inchiestaLa commissione di inchiesta Orlandi-Gregori martedì presenterà la prima relazione sulle indagini condotte negli ultimi tre anni, sulle scomparse di... "La tratta delle bianche a Roma non è mai esistita": la svolta della Commissione OrlandiLa "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni Ottanta, una pista sulla quale varie... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse: cosa dice la prima relazione della Commissione d'inchiesta; Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la pista della tratta delle bianche: ecco la prima relazione della Commissione; Orlandi-Gregori, 'mai esistita la tratta delle bianche'; Caso Orlandi, la prima relazione della Commissione Bicamerale prende in esame la tratta delle bianche. Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: la tratta delle bianche che preannuncia un altro fallimentoLa Commissione Parlamentare d'Inchiesta potrebbe votare il traffico sessual* di minorenni come pista prevalente nel caso Orlandi-Gregori. Si profila all'orizzonte un'altra debacle investigativa ... news.fidelityhouse.eu Orlandi-Gregori, 'mai esistita la tratta delle bianche'(ANSA) - ROMA, 28 APR - La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni '80, pista cui varie ipotesi negli anni hanno voluto ricond ... corrieredellosport.it Emanuela Orlandi, il mistero delle 176 ragazze scomparse - facebook.com facebook La cosiddetta "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni '80, pista cui varie ipotesi negli anni hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è in realtà mai esistit x.com