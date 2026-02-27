Mogol scoppia lo scandalo dopo l’ospitata a Sanremo | italiani furiosi

Dopo l’ospitata a Sanremo, si è scatenato un acceso dibattito in Italia riguardo all’uso di un mezzo dei Vigili del Fuoco per un trasferimento considerato “speciale”. La vicenda ha suscitato reazioni forti da parte dell’opinione pubblica, che si è divisa tra chi critica l’impiego e chi difende l’operato. La questione è diventata al centro di discussioni sui social e nei media.

Nelle ultime ore si è acceso un confronto pubblico sull'impiego di un mezzo dei Vigili del Fuoco per un trasferimento definito "speciale". Al centro della vicenda ci sono Mogol, noto paroliere, e la moglie Daniela Gimmelli, trasportati da Sanremo a Roma a bordo di un AW139, velivolo normalmente destinato ad attività di elisoccorso. La notizia ha provocato la reazione di esponenti del centrosinistra ligure, che hanno contestato l'opportunità dell'utilizzo: "Incredibile: ci chiediamo se quell'elicottero sia stato tolto al servizio di elisoccorso". Il tema sollevato riguarda in particolare la gestione delle risorse pubbliche e la coesistenza tra impegni istituzionali e priorità operative dei servizi di emergenza, in un contesto in cui i mezzi disponibili sul territorio sono limitati.