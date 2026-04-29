Una settimana dopo aver vissuto con un amico, la giovane è scomparsa senza lasciare tracce. La sua assenza è stata notata solo successivamente, quando è stata trovata senza vita in un campo dell’Oltrepò Pavese. Le autorità stanno concentrando le indagini su quanto riferito dall’amico riguardo al tempo trascorso insieme prima della scomparsa. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Una settimana insieme, poi l’assenza improvvisa, senza spiegazioni. È su questo racconto che ora si concentrano le indagini sulla morte della giovane trovata senza vita in un campo dell’Oltrepò Pavese. «Elisa è stata a casa mia, a Cecima, per una settimana. L’ho vista l’ultima volta venerdì scorso. Poi se n’è andata senza darmi spiegazioni e non l’ho più vista». Sono le parole dell’amico di Elisa Giugno, ascoltato dai carabinieri dopo il ritrovamento del corpo della ragazza. Il ritrovamento. La 22enne, originaria di Voghera, è stata trovata morta nella mattinata del 29 aprile in un campo nel territorio di Cecima. Il corpo si trovava in fondo a una scarpata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elisa Giugno trovata morta, il racconto dell’amico: “È stata da me una settimana, poi è sparita”

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Morte Elisa Giugno, sequestrate casa e auto dell'amico: "È stata da me una settimana poi se n'è andata" - facebook.com facebook

Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com