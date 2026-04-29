Elisa Giugno morta a Cecima la migliore amica contro l' ex | Succedeva sempre qualcosa quando si vedevano

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo a Cecima. La migliore amica ha riferito che c’erano stati frequenti scontri tra la vittima e il suo ex partner. Le autorità hanno avviato un’indagine e hanno ascoltato vari testimoni, inclusa la amica, che ha descritto tensioni ricorrenti tra le due persone coinvolte. La dinamica del ritrovamento e le circostanze della morte sono al centro delle verifiche in corso.

La migliore amica di Elisa Giugno punta il dito contro l’ex fidanzato della 22enne, trovata morta in un campo a Cecima, nel Pavese. La ragazza ha gettato ombre sul 23enne, che la vittima andava a trovare spesso in un’abitazione non lontano dal punto del ritrovamento del corpo. Interrogato e perquisito per ore dai carabinieri, gli inquirenti non sembrerebbero al momento sospettarlo di omicidio. Elisa Giugno morta a Cecima: il caso Il cadavere di Elisa Giugno è stato trovato tra l’erba alta in un terreno nella strada tra il comune di Cecima e la frazione di Serra del Monte, nell’Oltrepò Pavese. A lanciare l’allarme nella giornata di martedì 28 aprile è stata una passante dopo aver notato una sagoma nel punto in cui si trovava corpo della 22enne di Voghera, di cui non si avevano più notizie da mercoledì 22.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Elisa Giugno morta a Cecima, la migliore amica contro l'ex: "Succedeva sempre qualcosa quando si vedevano Notizie correlate Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svoltaLa 22enne di Voghera era scomparsa da giorni Il caso della morte di Elisa Giugno a Cecima potrebbe essere ad una svolta. Leggi anche: Trovata morta in un prato a Cecima, sotto sequestro la casa del 23enne che ospitava Elisa Giugno Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elisa Giugno, 22 anni, trovata morta in fondo a una scarpata nell'Oltrepò Pavese. Interrogato un amico; Elisa Giugno trovata morta in fondo a una scarpata, si indaga sulle ultime ore della 22enne scomparsa da giorni; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: interrogato un amico della 22enne, l’ombra dell’omicidio; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata, era scomparsa da cinque giorni. I carabinieri a casa dell'amico che la ospitava. Elisa Giugno trovata morta in un campo, sotto sequestro la casa e l'auto dell'amico: «È stata da me per una settimana, poi è sparita»«Elisa è stata a casa mia, a Cecima, per una settimana. L'ho vista l'ultima volta venerdì scorso. Poi se n'è andata, senza darmi spiegazioni, e ... leggo.it Elisa Giugno scomparsa e ritrovata morta a Cecima: si indagaChe cosa è successo a Elisa Giugno la ragazza scomparsa in provincia di Pavia? Ecco le ultime notizie A pochi giorni dalla denuncia di scomparsa, la vicenda di Elisa Giugno si è trasformata in un caso ... ultimenotizieflash.com Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Sarà solo l'autopsi - facebook.com facebook Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com