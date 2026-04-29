Elisa Giugno morta a Cecima la migliore amica contro l' ex | Succedeva sempre qualcosa quando si vedevano

Da virgilio.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo a Cecima. La migliore amica ha riferito che c’erano stati frequenti scontri tra la vittima e il suo ex partner. Le autorità hanno avviato un’indagine e hanno ascoltato vari testimoni, inclusa la amica, che ha descritto tensioni ricorrenti tra le due persone coinvolte. La dinamica del ritrovamento e le circostanze della morte sono al centro delle verifiche in corso.

La migliore amica di Elisa Giugno punta il dito contro l’ex fidanzato della 22enne, trovata morta in un campo a Cecima, nel Pavese. La ragazza ha gettato ombre sul 23enne, che la vittima andava a trovare spesso in un’abitazione non lontano dal punto del ritrovamento del corpo. Interrogato e perquisito per ore dai carabinieri, gli inquirenti non sembrerebbero al momento sospettarlo di omicidio. Elisa Giugno morta a Cecima: il caso Il cadavere di Elisa Giugno è stato trovato tra l’erba alta in un terreno nella strada tra il comune di Cecima e la frazione di Serra del Monte, nell’Oltrepò Pavese. A lanciare l’allarme nella giornata di martedì 28 aprile è stata una passante dopo aver notato una sagoma nel punto in cui si trovava corpo della 22enne di Voghera, di cui non si avevano più notizie da mercoledì 22.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Elisa Giugno morta a Cecima, la migliore amica contro l'ex: "Succedeva sempre qualcosa quando si vedevano

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