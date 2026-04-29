Elicottero e tecniche alpinistiche per mettere in sicurezza la strada Villa Carigi-Piancastellano?

Sono in corso interventi di messa in sicurezza sulla strada che collega Villa Carigi e Piancastellano, coinvolgendo l’utilizzo di un elicottero e tecniche di alpinismo. I lavori sono finalizzati a migliorare le condizioni della strada e a prevenire eventuali rischi per la viabilità. Le operazioni si svolgono nel rispetto delle procedure previste e coinvolgono personale specializzato. La strada rimane chiusa durante le attività.

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada Villa Carigi – Piancastellano, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza della viabilità e la tutela del territorio. L’operazione ha previsto, in una prima fase, il disgaggio dei massi presenti sul versante roccioso, attività.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sicurezza sulla SP 51: 1,6 milioni per mettere in sicurezza la strada? Cosa sapere L'Assessorato Infrastrutture approva 1,6 milioni per la sicurezza sulla SP 51 Modica-Passo Gatta. Via Ferraris, parte il cantiere per mettere la strada in sicurezzaPrenderanno il via giovedì 9 aprile 2026 i lavori di riqualificazione stradale di via Ferraris, nel tratto compreso tra via Maestra Vecchia e via...