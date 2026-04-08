Via Ferraris parte il cantiere per mettere la strada in sicurezza

Giovedì 9 aprile 2026 inizieranno i lavori di riqualificazione di via Ferraris, nel tratto tra via Maestra Vecchia e via Stradelle. Il cantiere prevede interventi per migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada. Le operazioni dureranno alcune settimane e coinvolgeranno diverse fasi di intervento, con l’obiettivo di completare i lavori entro i tempi stabiliti. La viabilità nella zona sarà soggetta a variazioni durante i lavori.

Prenderanno il via giovedì 9 aprile 2026 i lavori di riqualificazione stradale di via Ferraris, nel tratto compreso tra via Maestra Vecchia e via Stradelle. L’intervento, del valore di 700 mila euro e con una durata prevista di circa quattro mesi, è finalizzato a mettere in sicurezza la strada. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo (ma nei weekend si transita)Il cantiere richiede la chiusura completa della strada per la Maranza al traffico veicolare e pedonale dal 16 al 20 marzo e dal 23 al 27 marzo... Leggi anche: Rotatoria in viale Europa, parte il cantiere: "Miglioriamo sicurezza e fluidità del traffico" Temi più discussi: Al via i lavori in via Ferraris: sicurezza e percorsi pedonali; VIA FERRARIS, AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE: 700 MILA EURO PER SICUREZZA E PERCORSI PEDONALI; L’ITI GALILEO FERRARIS: SPAZI PER LA CRESCITA DEGLI STUDENTI; Processione delle Macchine, Vercelli si prepara al Venerdì Santo. Revocata la chiusura dell’ingresso di via Ferraris dell’Autostrada A3, il ministero dei Trasporti boccia l’ordinanzaIl ministero dei Trasporti boccia l’ordinanza di proroga della chiusura dello svincolo via Ferraris dell’autostrada A3 fino a dicembre: va rifatta. Ipotesi riapertura parziale o lavori notturni. Leggi ... fanpage.it Via Ferraris, lavori-lumaca, il sindaco: si faccia prestoIl rientro dall’estate è stato contraddistinto da infinite code e traffico ingolfato nell’area della stazione. Con conseguenze sull’area orientale e su tutto il centro cittadino. Insomma, viabilità in ... ilmattino.it Buongiorno, Abbiamo trovato un cellulare sul marciapiede al capolinea del 24 via ripamonti angolo via Ferraris. Se qualcuno lo riconosce è pregato di chiamarmi al suo numero per poterlo riconsegnare al legittimo proprietario. - facebook.com facebook