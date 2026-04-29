Elezioni ecco la lista della Dc dei candidati al Consiglio a sostegno di Luigi Gentile

Durante una cerimonia a Palazzo dei Giganti, sede del municipio, un rappresentante della Democrazia Cristiana ha depositato ufficialmente la lista dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Luigi Gentile. La presentazione è avvenuta con un sorriso, mentre l’ex sindaco, che ha ricoperto quel ruolo dal 2007 al 2014, non si è presentato come candidato, ma ha assistito alla consegna dei documenti ufficiali.

A Palazzo dei Giganti, dove è stato sindaco dal 2007 al 2014, si è presentato sorridendo. Non da candidato questa volta, ma da rappresentante incaricato di depositare la lista elettorale della Democrazia Cristiana. Elenco che supporta la candidatura a sindaco di Luigi Gentile. Accanto all'ex.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, ecco la lista dell'Udc dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge Elezioni, ecco la lista dell'Mpa-Grande Sicilia dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino AlongeDopo Forza Italia e Forza Azzurri e dopo Fratelli d'Italia e Udc, anche “Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti” (Mpa) e Grande Sicilia hanno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni, ecco le liste di Forza Italia e Forza Azzurri dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge; Elezioni Agrigento, Lillo Sodano non si candida ma sosterrà Luigi Gentile; Elezioni, ecco i candidati al Consiglio comunale del Pd-Agrigento in movimento a supporto di Michele Sodano; Sfida a cinque a San Giovanni in Fiore, ecco le liste dei candidati – NOMI. Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Sud chiama Nord a sostegno di Luigi GentileL'appoggio di Cateno De Luca, con Noi Moderati, era già arrivato pubblicamente attraverso dei messaggi social. Il suo nominativo è fra gli assessori designati ... agrigentonotizie.it Amministrative, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Luigi GentileIl candidato a sindaco Luigi Gentile ha presentato questa mattina, presso il Comune di Agrigento, le liste a suo sostegno e la squadra degli assessori designati in vista delle prossime elezioni ammini ... grandangoloagrigento.it AGRIGENTO; ELEZIONI; EX SINDACO LILLO SODANO, PROGETTO DEL CANDIDATO LUIGI GENTILE E’ CONCRETO E DI PROSPETTIVA, SARO’ AL SUO FIANCO E SUO APPELLO NEI MIEI CONFRONTI ESPRIME UNA VOLONTÀ POLITICA SERIA E CO - facebook.com facebook