Elezioni ecco la lista dell' Udc dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge

È stata depositata la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'Udc, composta da ventiquattro nomi. Questa lista sostiene la candidatura a sindaco dell'avvocato Dino Alonge. I candidati sono stati presentati ufficialmente, e la loro partecipazione si aggiunge alle altre formazioni che si presentano alle prossime elezioni amministrative. La lista sarà ora soggetta alle verifiche previste dalla procedura elettorale.