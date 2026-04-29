Elezioni ecco la lista dell' Udc dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge
È stata depositata la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'Udc, composta da ventiquattro nomi. Questa lista sostiene la candidatura a sindaco dell'avvocato Dino Alonge. I candidati sono stati presentati ufficialmente, e la loro partecipazione si aggiunge alle altre formazioni che si presentano alle prossime elezioni amministrative. La lista sarà ora soggetta alle verifiche previste dalla procedura elettorale.
Anche la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'Udc è stata depositata. Ventiquattro nomi, anche in questo caso, che supportano la candidatura a sindaco dell'avvocato Dino Alonge. Questo elenco fa capo a Decio Terrana, responsabile nazionale agli Enti Locali e coordinatore politico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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