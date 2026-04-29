Elezioni Di Rosa all' attacco | Siamo l' unica alternativa a chi ha già amministrato

Durante la campagna elettorale, il candidato ha affermato che il suo gruppo rappresenta l’unica vera alternativa rispetto a chi ha già governato in passato. Ha sottolineato l’importanza di distinguersi dagli altri schieramenti e ha ribadito l’intenzione di mantenere un ruolo indipendente nel percorso verso la carica di sindaco. Il messaggio è stato rivolto direttamente agli elettori, con l’obiettivo di evidenziare una posizione autonoma.

Un messaggio netto, che punta a marcare la distanza dagli altri schieramenti e a rivendicare un ruolo autonomo nella corsa a sindaco. Giuseppe Di Rosa rilancia la propria candidatura parlando di rottura con il passato e di un progetto costruito esclusivamente sulla città. “Sarò il primo sindaco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Comunali a Chieti, Carbone (Spazio Liberale): "Siamo l’unica alternativa vera" Rizzo ad Arezzo presenta Egiziano Andreani: “siamo l’unica alternativa ai paggi e ai lacchè della politica nazionale”Arezzo, 20 marzo 2026 – Rizzo ad Arezzo presenta Egiziano Andreani: “siamo l’unica alternativa ai paggi e ai lacchè della politica nazionale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di Rosa; Elezioni Amministrative Agrigento: Di Rosa ha depositato le liste; Elezioni Agrigento, ecco le due liste dei candidati a sostegno di Giuseppe Di Rosa; Elezioni, Irene Grado designata assessore dal candidato sindaco Di Rosa. Elezioni, Di Rosa all’attacco: Centrodestra imploso, Miccichè azzeri la giuntaÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... agrigentonotizie.it Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di RosaI primi due elenchi di 24 nomi ciascuno, collegati all'esponente di Mani libere, sono stati depositati al Comune per le verifiche burocratiche: c'è tempo fino a mercoledì alle 12 ... agrigentonotizie.it Complottismo. Fantasiosa assai questa ricostruzione della grazia a Minetti giudicata una macchinazione del centrodestra che, temendo di perdere le imminenti elezioni del 2027, avrebbe puntato a far dimettere Mattarella per poter eleggere il nuovo president x.com Elezioni Reggio Calabria, pronta la presentazione della lista "Battaglia Sindaco" - facebook.com facebook