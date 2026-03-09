Comunali a Chieti Carbone Spazio Liberale | Siamo l’unica alternativa vera

Alessandro Carbone, candidato sindaco di Spazio Liberale, ha dichiarato che il suo gruppo rappresenta l’unica vera alternativa politica per Chieti in vista delle prossime elezioni comunali. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come Spazio Liberale si presenti come l’unica proposta concreta per la città. La sua affermazione si inserisce nel contesto delle discussioni in corso sulla candidatura alle amministrative.

«Siamo l’unica alternativa concreta per la città». Lo afferma Alessandro Carbone, candidato sindaco di Spazio Liberale per Chieti, intervenendo sul quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Secondo Carbone il panorama cittadino sarebbe caratterizzato da divisioni sia nel centrosinistra sia nel centrodestra. «Da una parte c’è un centrosinistra diviso, con una parte della sinistra che ha scelto di correre con un proprio candidato sindaco, tra l’altro ex assessore della stessa amministrazione Ferrara», sostiene. «In questo contesto – afferma Carbone – nessuno dei due schieramenti riesce a offrire risposte reali ai cittadini». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

