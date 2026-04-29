Elezioni comunali Conversano 2026 | i candidati della lista Esserci

Per le elezioni comunali di Conversano del 2026 sono stati presentati i candidati di diverse liste. Tra i nomi spiccano alcuni esponenti che si sono iscritti ufficialmente, includendo figure con ruoli vari all’interno del panorama locale. La lista Esserci ha comunicato i nominativi dei candidati, tra cui figure di diversa provenienza e background. La campagna elettorale si avvia con i primi appuntamenti pubblici e incontri con gli elettori.

Annese Palma (detta Palmina)Barisonzo Alessandro Brandi ComasiaCicorella Simona Contegiacomo Luciana Di Chito FeliceFantasia DomenicoFralonardo Mariateresa (detta Mary)L’Abbate AngelaLovascio Michele Simone EnricoMarchese Maria LuisaMarzionne NatalinoPalumbo TizianaRamunni Rosa Anna (detta.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista Conversano DomaniAnelli Vito Avelluto ValeriaCampobasso CosimoChiarappa MarikaColetta BernardoCornacchiulo AntonyD’aprile Elefante OfeliaDi Palma SaverioLomele... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Elezioni amministrative, in Puglia 54 Comuni al voto: l'elenco completo e le date. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale - facebook.com facebook