Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della lista Conversano Domani

A pochi mesi dall'inizio della campagna elettorale, si sono presentati i candidati della lista Conversano Domani in vista delle elezioni comunali del 2026. Tra i nomi annunciati ci sono Anelli Vito, Avelluto Valeria, Campobasso Cosimo, Chiarappa Marika, Coletta Bernardo e Cornacchiulo. La lista si prepara a partecipare alle consultazioni elettorali, creando attesa tra gli elettori locali. Le candidature sono state rese note ufficialmente nelle scorse settimane.

Anelli Vito Avelluto ValeriaCampobasso CosimoChiarappa MarikaColetta BernardoCornacchiulo AntonyD’aprile Elefante OfeliaDi Palma SaverioLomele DomenicoMangini FrancescoMiccolis ElisabettaNardelli Bernardino detto BennyNardomarino RitaPerrone Silvia SerenaPiemontese RaffaeleValerio Valentina.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista QuarkAccardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Elezioni Amministrative 2026: tutti i candidati sindaco e le liste. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Energia, fermento e tanto entusiasmo hanno contraddistinto Conversano Domani, durante l’inaugurazione sede e la presentazione della lista. Momenti di condivisione che fanno stare bene #conversanoierioggidomani #conversano2026 - facebook.com facebook