Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati di Alleanza Verdi Sinistra

Alle elezioni comunali del 2026 a Conversano, sono stati annunciati i candidati che rappresentano il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra. Tra i nomi elencati figurano cittadini con ruoli e soprannomi diversi, tra cui alcuni sono noti con appellativi come Nico, Donatello, Mina e Rino. La lista comprende anche candidati con ruoli di rilievo e diversi background, pronti a presentarsi alle consultazioni che si terranno tra circa due anni.

Affatati FilippoBorrelli Nicola (detto Nico)D’Attoma Donato (detto Donatello)De Toma CandidaDi Turi Cosima (detta Mina)Di Vagno MariaDiciolla MassimoLiegi Salvatore (detto Rino)Ligorio Maria BeatriceLo Re UmbertoMotolese GiovanniNatale Erminia (detta Emy)Ramunni MarcoRidolfi Donato (detto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Quattro ventenni, diciotto donne: i 36 candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunaliAnche Alleanza Verdi sinistra ha presentato la sua lista di candidati per le elezioni comunali 2026, dopo aver raccolto tutte le firme necessarie... Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Alleanza Verdi Sinistra'Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Alleanza Verdi Sinistra' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I nomi dei 271 candidat* e delle diciassette liste. Parte la campagna elettorale tra Fanizzi, Loiacono, Lovascio e Miccolis; Elezioni Amministrative 2026: tutti i candidati sindaco e le liste; Andria, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 356 candidati in corsa; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ostanel e Cunegato (Alleanza Verdi Sinistra): “In Aula del Consiglio regionale del Veneto, si è scelto di non condannare l’attacco di USA e Israele in violazione del diritto internazionale” tinyurl.com/6fykjpjb - facebook.com facebook “Servono indagini indipendenti per definire le responsabilità", Lo ha detto l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, @SalisIlaria , a margine della presentazione del rapporto "Traffico di #donne da parte dello Stato: violenza di genere e vendita di #migranti n x.com