Quattro ventenni diciotto donne | i 36 candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunali

Quattro ventenni e diciotto donne, per un totale di 36 candidati, sono stati presentati da Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni comunali del 2026. La lista è stata depositata dopo aver completato la raccolta firme, che la formazione politica ha definito rapida. La presentazione ufficiale dei candidati rappresenta l’avvio della campagna elettorale per le prossime consultazioni.

Anche Alleanza Verdi sinistra ha presentato la sua lista di candidati per le elezioni comunali 2026, dopo aver raccolto tutte le firme necessarie «rapidamente» sottolinea la compagine politica. Avs è schierata con Andrea Martella nella coalizione “La Stagione Buona”.Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Nasce il gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra con vista sulle prossime elezioniL'annuncio oggi in municipio del consigliere Giangranco Bettin con il leader di Si e deputato di Avs Nicola Fratoianni, che dichiara: «Siamo in campo... I candidati del Partito Democratico alle elezioni comunali 2026Il Partito Democratico di Venezia presenta la propria squadra per le elezioni amministrative del 2026, con la lista dei candidati al consiglio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra: proposte per il cambiamento della cittàArezzo, 14 marzo 2026 – Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra: proposte per il cambiamento della città. Con l’assemblea di iscritti e simpatizzanti svoltasi il 10 marzo scorso, Arezzo 2020 ha ... lanazione.it Verdi, Sinistra ed Ecolò insieme. Obiettivo: un progetto comuneNasce a Sesto il coordinamento tra i gruppi consiliari di Alleanza Verdi e Sinistra e Ecolò. Una ‘alleanza’ destinata a sfociare in un progetto comune per le prossime amministrative a Sesto, in ... lanazione.it