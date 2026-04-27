Elezioni Cascina 2026 | i candidati della lista ' Alleanza Verdi Sinistra'

Alle elezioni amministrative di Cascina previste per il 24 e 25 maggio, cinque liste sosterranno il sindaco uscente di centrosinistra. Tra queste, 'Alleanza Verdi Sinistra' presenta i propri candidati, in una tornata elettorale che coinvolge anche altre forze politiche. La competizione si svolge nel quadro di un voto cittadino che vede coinvolti diversi schieramenti politici. La campagna elettorale è in corso con incontri pubblici e presentazioni dei candidati.

Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Alleanza Verdi Sinistra' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di centrosinistra uscente Michelangelo Betti. Ne fanno parte Europa Verde, Sinistra Italiana e il movimento CascinaOltre. I candidatiCristiano.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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