Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della lista Radici e Orizzonti

Le prossime elezioni comunali a Conversano si terranno nel 2026 e vedranno la partecipazione dei candidati della lista Radici e Orizzonti. Tra i nomi presenti ci sono Arienzo Francesco, Berriola Luciano, Cappuccio Jessica, Chiaromonte Pietro, De Giglio Myrea, De Marinis Ilaria, Lippolis Francesca, Lopasso Leonardo, Montrone Francesco Paolo, Murro Anna Teresa, Polignano Pierluigi, Quiete Maurizio, Quarato Vito, Savino Francesco, Sportelli Caterina e Ventrella. La lista comprende un totale di quindici candidati.

Arienzo FrancescoBerriola LucianoCappuccio JessicaChiaromonte PietroDe Giglio MyreaDe Marinis IlariaLippolis FrancescaLopasso Leonardo (detto Leo)Montrone Francesco PaoloMurro Anna TeresaPolignano PierluigiQuiete MaurizioQuarato VitoSavino FrancescoSportelli Caterina (detta Katia)Ventrella.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista QuarkAccardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Elezioni Amministrative 2026: tutti i candidati sindaco e le liste. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale - facebook.com facebook