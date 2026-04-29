Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della Lista Norba

A pochi mesi dall’apertura delle candidature, a Conversano si stanno delineando i primi nomi in corsa per le elezioni comunali del 2026. Tra i nomi annunciati ci sono rappresentanti di diverse liste, tra cui la Lista Norba, che ha presentato alcuni candidati. La situazione si presenta ancora in evoluzione, con altre liste che potrebbero annunciare i propri rappresentanti nelle prossime settimane.

Abbruzzi LorenzoBaccarella IlariaChiarappa IlariaD’Addetta DomenicoD’Alessandro ErikDello Spirito Santo FrancescoIppolito DomenicoL’Abbate GiuliaLaruccia Caterina (detta Titti)Laruccia Maria TeresaLegista IleniaLiuzzi ValeriaLocaputo NadiaLonardelli LucaNettis GennyPaciello Martina.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista QuarkAccardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it