Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della lista Innoviamo

Per le elezioni comunali del 2026 a Conversano, la lista Innoviamo ha presentato un gruppo di candidati composto da diversi nomi. Tra loro figurano Amatulli Francesco, conosciuto come Franco, e Brescia Leonardo, detto Leo. Sono presenti anche Boccuzzi Renato, D’Attoma Donato, conosciuto come Donatello, e Doraci Rahmi, chiamato Mimmo. La lista include inoltre Fanizzi Annalisa, Fontana Rosanna, Gassi Giovanna, detta Jenny, Lieggi Marcello, Lillo Leonardo, Mancini Gianfranco, Mezzapesa Paola, Pascalicchio Gianni e Sabino.

Amatulli Francesco (detto Franco)Brescia Leonardo (detto Leo)Boccuzzi RenatoD’Attoma Donato (detto Donatello)Doraci Rahmi (detto Mimmo)Fanizzi AnnalisaFontana RosannaGassi Giovanna (detta Jenny)Lieggi MarcelloLillo Leonardo (detto Leo)Mancini GianfrancoMezzapesa PaolaPascalicchio GianniSabino.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista QuarkAccardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Elezioni Amministrative 2026: tutti i candidati sindaco e le liste. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale - facebook.com facebook