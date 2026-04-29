Elezioni a Villafranca Sicula ecco la lista dei candidati al Consiglio di Rosario Sortino

A Villafranca Sicula si svolgono le elezioni comunali e sono sette i candidati che si presentano per entrare nel nuovo Consiglio comunale. La lista sostiene la candidatura a sindaco di Rosario Sortino. I candidati sono stati resi noti nelle ultime ore e rappresentano le diverse fasce della popolazione locale. Le elezioni si terranno a breve, con l’obiettivo di eleggere il nuovo consiglio e il primo cittadino.