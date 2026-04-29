Elezioni a Villafranca Sicula ecco la lista dei candidati al Consiglio di Rosario Sortino
A Villafranca Sicula si svolgono le elezioni comunali e sono sette i candidati che si presentano per entrare nel nuovo Consiglio comunale. La lista sostiene la candidatura a sindaco di Rosario Sortino. I candidati sono stati resi noti nelle ultime ore e rappresentano le diverse fasce della popolazione locale. Le elezioni si terranno a breve, con l’obiettivo di eleggere il nuovo consiglio e il primo cittadino.
Sono 7 i candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno della candidatura a sindaco di Rosario Sortino. L'elenco è stato appena depositato in Municipio. Villafranca Sicula, nel giugno del 2022, ha vissuto uno storico momento politico: il ballottaggio. Nel piccolo centro dell'Agrigentino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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