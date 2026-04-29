Elezioni a Villafranca Sicula ecco la lista dei candidati al Consiglio di Domenico Balsamo
“Villafranca rinasce”. Si chiama così la lista civica, con 9 candidati al Consiglio comunale, che sostiene la candidatura a sindaco di Domenico Balsamo. Elenco che è stato appena depositato in Municipio. Villafranca Sicula, nel giugno del 2022, ha vissuto uno storico momento politico: il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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