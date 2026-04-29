Elezioni a Casteltermini ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Pasquale Mancuso

A Casteltermini è stata depositata ufficialmente la lista dei candidati al Consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Pasquale Mancuso. La formazione, denominata Officina di Impegno Civico, ha presentato i nomi dei candidati e degli assessori designati presso il Municipio. La lista comprende diversi nomi che si presentano alle prossime elezioni comunali, confermando così l’avvio formale della campagna elettorale nella città.

Prende forma la squadra dell’Officina di Impegno Civico guidata dal candidato sindaco di Casteltermini Pasquale Mancuso, che ha ufficializzato - e lo ha fatto depositando la lista elettorale al Municipio - i nomi dei candidati al Consiglio comunale e degli assessori designati per le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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