Elezioni a Sambuca ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Giovanna Casà

A Sambuca di Sicilia è stata presentata una lista civica chiamata “Pronti per Sambuca” a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanna Casà. La lista è stata depositata ufficialmente e comprende diversi candidati al Consiglio comunale. La campagna elettorale si concentra sulla scelta di rappresentanti locali e sulla partecipazione alla gestione della città. La candidatura di Giovanna Casà è ora ufficiale e pronta a concorrere alle prossime elezioni comunali.

Si chiama “Pronti per Sambuca” la lista civica che è stata depositata a supporto della candidatura a sindaco di Sambuca di Sicilia di Giovanna Casà. Dodici i nominativi inseriti nell'elenco che ha anche uno slogan: “Sambuca prima di tutto”. Casà fa parte dell'area politica legata all’ex sindaco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni a Raffadali, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sabrina MangioneDepositata anche la lista del Partito democratico a sostegno della candidatura a sindaco di Sabrina Mangione. Leggi anche: Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'aspirante sindaco di Siculiana Santo Lucia Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezioni a Sambuca, Sario Arbisi torna in campo: sfida aperta con Giovanna Casà; Amministrative, Sario Arbisi candidato sindaco di Sambuca di Sicilia?. Elezioni a Sambuca, Sario Arbisi torna in campo: sfida aperta con Giovanna CasàDopo la convention di Siamo Sambuca ufficializzata la candidatura: si riapre il confronto politico già segnato dal precedente voto e dalle tensioni in consiglio ... agrigentonotizie.it Giovanna Casá candidata sindaco a Sambuca di Sicilia: È tempo di ripartireÈ sostenuta dalla lista civica Sambuca prima di tutto e vanta esperienze amministrative come assessore nelle giunte di Ciaccio e Cacioppo ... agrigentonotizie.it Elezioni amministrative a Sambuca di Sicilia: ufficializzate le candidature di Sario Arbisi e Giovanna Casà In vista delle elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio, entra nel vivo la campagna elettorale a Sambuca di Sicilia con l'ufficializzazione delle - facebook.com facebook