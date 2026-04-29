Elezioni a Sambuca di Sicilia ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sario Arbisi

A Sambuca di Sicilia sono state ufficialmente annunciate le candidature per il Consiglio comunale della lista civica “Siamo Sambuca”. La presentazione avviene in vista delle prossime elezioni amministrative, con il sostegno al candidato sindaco Sario Arbisi. La lista si prepara a partecipare alla competizione elettorale nel comune siciliano, con un gruppo di candidati pronti a presentarsi agli elettori.

È stata presentata la lista civica “Siamo Sambuca”, che si prepara ad affrontare le prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Sario Arbisi. La sfida a Sambuca di Sicilia sarà a due: Giovanna Casà e Sario Arbisi. Elezioni a Sambuca, ecco la lista dei candidati al Consiglio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Elezioni a Sambuca, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Giovanna CasàSi chiama “Pronti per Sambuca” la lista civica che è stata depositata a supporto della candidatura a sindaco di Sambuca di Sicilia di Giovanna Casà.

Elezioni a Raffadali, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sabrina MangioneDepositata anche la lista del Partito democratico a sostegno della candidatura a sindaco di Sabrina Mangione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Elezioni a Sambuca, Sario Arbisi torna in campo: sfida aperta con Giovanna Casà; Elezioni amministrative. Entro il 29 aprile vanno ufficializzate le candidature - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Elezioni a Sambuca, Sario Arbisi di nuovo candidato: sfida con Giovanna Casà; Amministrative, Sario Arbisi candidato sindaco di Sambuca di Sicilia?.

Elezioni a Sambuca di Sicilia, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sario ArbisiIl consigliere uscente prova, così come aveva già fatto nella passata tornata elettorale, a conquistare la guida della città ... agrigentonotizie.it

Elezioni a Sambuca, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Giovanna CasàDodici i nominativi inseriti nell'elenco chiamato Sambuca prima di tutto. L'aspirante sindaco fa parte dell'area politica legata all’ex primo cittadino Leo Ciaccio che è fra i designati assessori ... agrigentonotizie.it

Maria SS. dell'Udienza Patrona di Sambuca di Sicilia (AG) si festeggia ogni anno la terza domenica di maggio - Inviata da Gioacchino Bisaccia - facebook.com facebook