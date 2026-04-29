Domenica 24 maggio si svolgono le elezioni in diversi comuni della provincia, con i seggi aperti dalle 7 del mattino. Nei comuni di Calci, Fauglia e Orciano Pisano si voterà per scegliere i nuovi amministratori, mentre a Cascina si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati, previsto per il 7 giugno. Le regole e le modalità di voto variano a seconda dei territori coinvolti.

? Cosa sapere Elezioni a Calci, Cascina, Fauglia e Orciano Pisano domenica 24 maggio dalle ore 7.. A Cascina il sistema prevede ballottaggio tra i due candidati più votati il 7 giugno.. I cittadini di Calci, Cascina, Fauglia e Orciano Pisano saranno chiamati alle urne domenica 24 maggio dalle ore 7 per definire il nuovo governo locale e la composizione dei rispettivi Consigli comunali. Il calendario elettorale della provincia di Pisa si concentra su quattro realtà territoriali che vedranno la partecipazione degli elettori durante l’intera giornata di domenica 24 maggio, con la possibilità di estendere le operazioni ai seggi lunedì 25 maggio fino alle ore 15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni a Pisa: guida al voto tra ballottaggi e regole dei seggi

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