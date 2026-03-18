guida al referendum 126mila cittadini al voto per 179 seggi elettorali

Il referendum sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 e coinvolgerà circa 126mila cittadini. In totale, saranno 179 i seggi elettorali allestiti nel Comune di Prato, aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione si svolgerà su tutto il territorio comunale con orari differenziati nei due giorni.

Tutto pronto per il referendum della giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23. Domenica i 179 seggi elettorali del Comune di Prato saranno aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto al voto sono 126.203. Per poter votare l’elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un valido documento di riconoscimento. La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione, ed è valida per 18 elezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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