Elezioni provinciali in Irpinia al voto 1.317 amministratori | cinque liste per dodici seggi in consiglio provinciale

Oggi si tengono le elezioni provinciali in Irpinia, con 1.317 amministratori locali chiamati a scegliere i dodici membri del consiglio provinciale di Avellino. Sono cinque le liste in corsa e le urne sono aperte dalle 8 alle 20 presso il seggio centrale e le sezioni periferiche. La giornata rappresenta un momento importante per la rappresentanza amministrativa della provincia.

È il giorno delle elezioni per il Consiglio provinciale di Avellino. Sono 1.317 gli amministratori locali — sindaci e consiglieri comunali — chiamati oggi a designare i dodici componenti del cosiddetto "parlamentino" irpino, votando dalle 8 alle 20 presso il seggio centrale e la sottosezione di Palazzo Caracciolo. Cinque le liste in competizione, in un appuntamento elettorale che si svolge in assenza del Comune capoluogo, commissariato insieme ad altri cinque municipi del territorio. La città di Avellino non prenderà parte alla consultazione. Il Comune capoluogo, commissariato al pari di Cervinara, Castelfranci, Guardia Lombardi, Prata... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida a sei liste per 12 seggi: duello FdI–Pd e voto decisivo per gli equilibri Elezioni provinciali, 1297 amministratori al voto: fissati gli indici di ponderazioneSono 1297 gli amministratori di 97 comuni chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Una selezione di notizie su Elezioni provinciali Temi più discussi: Elezioni provinciali in Irpinia, al voto 1.317 amministratori: cinque liste per dodici seggi in consiglio provinciale; Sicurezza in Alta Irpinia, punto della situazione con Sindaci e FF.O.; Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino 2026: tutte le informazioni sul voto del 15 marzo; Elezioni provinciali, seggi pronti per domani e scrutinio in diretta streaming. Regionali in Campania, Tajani scuote Forza Italia: «In Irpinia possiamo vincere»«In Irpinia lista fortissima. Se vince Forza Italia, vinciamo tutti». Antonio Tajani tira la volata ai quattro candidati azzurri, Laura Nargi, Livio Petitto, Selenia Panebianco e Fabio Di Pietro. Dopo ... ilmattino.it Elezioni provinciali: il centrosinistra riflette su Zaccaria, Pomes e Barletta mentre Marchionna pronto a rinunciareNelle scorse settimane, durante una riunione della coalizione tenutasi a livello regionale prima della sua nomina a presidente dell’assise, sarebbe stato proprio il Movimento 5 Stelle, con il ... quotidianodipuglia.it Tvrs. . Elezioni Provinciali domani si scelgono 4 Presidenti su 5 #provinciaancona #provinciafermo #provinciamacerata #provinciaascolipiceno #elezioniprovinciali #sindaci #consigliericomunali #territorio #marche #allnews #tvrs #canale13 facebook