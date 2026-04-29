Elezioni a Milazzo 2026 lista Carta Canta a sostegno di Torre | ecco tutti i candidati al Consiglio comunale

A Milazzo si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e la lista “Carta Canta” ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Carmelo Torre come sindaco. La presentazione della lista comprende un gruppo di candidati che si propone di partecipare alle prossime amministrative. La lista ha reso noti i nomi dei membri che intendono concorrere per i vari seggi nel Consiglio comunale.

La corsa alle amministrative di Milazzo si arricchisce con la presentazione della lista “Carta Canta”, che sostiene la candidatura a sindaco di Carmelo Torre. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti su un possibile passo indietro, poi smentite dallo stesso interessato con il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Milazzo 2026, Controcorrente con Peppe Falliti: ecco tutti i candidati al Consiglio comunaleIl movimento politico guidato da Ismaele La Vardera ha aperto la fase delle candidature per le elezioni amministrative 2026 a Milazzo, depositando... Leggi anche: Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele Sodano Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Milazzo, Torre non si ritira: Ci sarò. E attacca: A chi faccio paura?. Elezioni Milazzo, la lista di Carmelo TorreSono 17 i candidati al consiglio comunale della lista Carta Canta che sostiene la candidatura a sindaco di Milazzo di Carmelo Torre. Candidatura ufficializzata una settimana fa ma nei giorni scorsi er ... tempostretto.it Elezioni Milazzo, la lista di Michele Vacca sindacoEcco i candidati al consiglio comunale di Milazzo per il Partito democratico, il Movimento 5Stelle e Rifondazione che sostengono la candidatura di Michele Vacca a sindaco del comune mamertino. Gioacch ... tempostretto.it