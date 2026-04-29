Elezioni a Milazzo 2026 Controcorrente con Peppe Falliti | ecco tutti i candidati al Consiglio comunale

A Milazzo sono iniziate le procedure per le elezioni comunali del 2026. Il movimento politico guidato da un esponente locale ha presentato la propria lista di candidati al Consiglio comunale, sostenendo Peppe Falliti come candidato sindaco. La fase delle candidature si è aperta con la presentazione ufficiale delle liste, tra le prime a essere depositate. La competizione elettorale si avvia a entrare nel vivo con questa prima fase.

Il movimento politico guidato da Ismaele La Vardera ha aperto la fase delle candidature per le elezioni amministrative 2026 a Milazzo, depositando tra i primi la propria lista a sostegno di Peppe Falliti, candidato alla carica di sindaco. La formazione “Controcorrente” presenta complessivamente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni 2026, lista MoVimento 5 Stelle e Controcorrente: tutti i candidati al consiglio comunalePresentata ufficialmente la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo, espressione del percorso politico condiviso tra... Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'uscente sindaco di Siculiana Peppe ZambitoAnche l'uscente Peppe Zambito, in corsa per il suo secondo mandato elettorale, ha depositato in Comune la sua candidatura e la lista civica -... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Presentate due liste a supporto di Midili. Ecco i nomi dei candidati di Città Futura e Milazzo 2026; Controcorrente, Falliti il primo a presentare la candidatura. Ecco tutti i 24 nomi della lista; Elezioni a Milazzo, Controcorrente e Città Futura le prime due liste ufficiali. I nomi. Elezioni Milazzo, tutti i candidati di Peppe FallitiIl movimento politico di Ismaele La Vardera è stato tra i primi a depositare la lista dei candidati alle amministrative 2026 a Milazzo. Ecco l’elenco dei 24 candidati di Controcorrente che sostengono ... tempostretto.it Elezioni Milazzo 2026, tutti i candidati sindaco e le listeGli sfidanti dell'uscente Pippo Midili, gli assessori designati, tutti i nomi in corsa per il consiglio comunale da Tempostretto.it ... msn.com ELEZIONI A MILAZZO. Designati i 4 assessori del candidato a sindaco Peppe Falliti (Controcorrente): Damiano Maisano, Antonio Orlando, Silvia Maio, Raoul Blasi. - facebook.com facebook