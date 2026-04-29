Elezioni a Mandello | Mariani invita Fasoli a un confronto all' americana
Durante le prossime elezioni comunali a Mandello, i due candidati alla carica di sindaco, entrambi ex primi cittadini per un decennio, sono stati invitati a partecipare a un confronto pubblico in stile americano. La proposta mira a offrire ai cittadini un momento di discussione diretto tra i contendenti, dando spazio a temi e programmi di governo. L'evento si svolgerà nel rispetto delle modalità concordate tra le parti.
Un confronto all'americana tra i due candidati alla poltrona di sindaco. E, non a caso, entrambi già sindaci del paese per dieci anni.Riccardo Mariani, candidato di Casa Comune per Mandello Democratica, rivolge un invito aperto al sindaco uscente Riccardo Fasoli: incontrarsi di persona, davanti.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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