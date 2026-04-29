Elezioni a Casteltermini ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Costantino Ripepe

A Casteltermini si svolgono le elezioni comunali e sono stati presentati i candidati al Consiglio che appoggiano il candidato sindaco Costantino Ripepe. La lista civica comprende rappresentanti di diversi gruppi politici e movimenti, tra cui Mpa, Lega, Movimento 5 Stelle, Dc, un gruppo indipendente e il movimento civico Viviamo Casteltermini. La formazione si presenta come una squadra unitaria per le consultazioni elettorali.

È una lista civica all'interno del quale convergono Mpa, Lega, Movimento 5 Stelle, Dc, Gruppo indipendente e movimento civico Viviamo Casteltermini a comporre la “squadra” guidata dal candidato sindaco di Casteltermini Costantino Ripepe. Depositata la lista dei candidati al Consiglio comunale per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Consiglio Comunale aperto del giorno 18/02/2026 ore 17:00 Notizie correlate Elezioni a Casteltermini, ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Pasquale MancusoPrende forma la squadra dell’Officina di Impegno Civico guidata dal candidato sindaco di Casteltermini Pasquale Mancuso, che ha ufficializzato - e lo... Leggi anche: Elezioni a Villafranca Sicula, ecco la lista dei candidati al Consiglio di Domenico Balsamo Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Elezioni a Casteltermini, ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Pasquale Mancuso; Elezioni a Casteltermini, i candidati consiglieri comunali a sostegno di Pasquale Mancuso; Il futuro è adesso: i progetti di Costantino Ripepe per Casteltermini; Cammarata, anche l'uscente Giuseppe Mangiapane ha presentato la lista: ecco chi sono i candidati al Consiglio. Il futuro è adesso: i progetti di Costantino Ripepe per CastelterminiL'imprenditore candidato sindaco punta su concretezza, partecipazione e sviluppo per contrastare lo spopolamento e rilanciare il territorio ... agrigentonotizie.it https://www.sikelianews.it/politica/il-candidato-sindaco-costantino-ripepe-apre-la-campagna-elettorale/ - facebook.com facebook