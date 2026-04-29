Elezioni 2026 | scontro politico al Polo Fibonacci per il voto

Mercoledì 29 aprile al Polo Fibonacci si terrà un dibattito tra i rappresentanti di vari schieramenti politici in vista delle elezioni del 2026. La discussione coinvolgerà i membri di SinistraPER, Azione Universitaria e altre forze politiche. L’evento si svolgerà in un contesto di confronto pubblico, con interventi previsti da parte dei diversi partecipanti. L’incontro mira a presentare le posizioni di ciascun gruppo in vista delle prossime consultazioni.

? Cosa sapere Dibattito elettorale tra SinistraPER, Azione Universitaria e altre forze mercoledì 29 aprile al Polo Fibonacci.. L'incontro promosso da RadioEco definisce le posizioni politiche per le elezioni universitarie 2026.. Alle ore 17.00 di questo mercoledì 29 aprile, l’Aula A situata al piano terra dell’Edificio B presso il Polo Fibonacci ospiterà un confronto diretto tra le forze studentesche in vista delle elezioni universitarie 2026. L’incontro, promosso dall’organizzazione RadioEco, vedrà la partecipazione di diverse realtà che si contendono il voto degli studenti. Tra i soggetti coinvolti nel dibattito figurano SinistraPER, Azione Universitaria, Universitari Liberi e la componente Cambiare Rotta – Organizzazione Giovanile Comunista.🔗 Leggi su Ameve.eu

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