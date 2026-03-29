A una settimana dalla sconfitta del referendum, si moltiplicano gli appelli per tornare alle urne. Nel frattempo, una figura politica commenta che il voto anticipato rappresenterebbe un suicidio politico. La discussione sul momento più opportuno per le elezioni si intensifica, mentre diverse forze politiche valutano le proprie strategie in vista di eventuali elezioni anticipate.

Alle urne, alle urne! A una settimana dalla sconfitta del referendum si moltiplicano gli appelli per tornare al voto. Lo suggerisce Francesco Giavazzi, professore della Bocconi ed ex consigliere di Mario Draghi ai tempi in cui il banchiere della Bce fu prestato alla politica e a Palazzo Chigi. Secondo il docente di politica economica, «a questo punto della storia, prendere tempo significa solo perdere tempo. E l’Italia oggi non può permetterselo». Non diversamente la pensa, o per lo meno questo è ciò che sostiene in pubblico, Matteo Renzi, il quale a SkyTg24 ha rilasciato la seguente previsione: «O Giorgia Meloni va a votare subito o sarà un declino costante». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trappola elezioni: per Giorgia Meloni, il voto anticipato sarebbe un suicidio politico

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