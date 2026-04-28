Elezioni 2026 lista Lillo Valvieri sindaco | tutti i candidati al consiglio comunale

Il 24 aprile è stata consegnata a Palazzo Zanca la lista dei candidati al consiglio comunale a sostegno della candidatura a sindaco di Lillo Valvieri per le elezioni del 2026. La lista comprende i nomi dei candidati che intendono concorrere alle elezioni comunali e rappresenta il gruppo che sostiene ufficialmente la candidatura del candidato sindaco. Nessun altro dettaglio sui nomi dei singoli candidati è stato reso pubblico in questa fase.

Consegnata a Palazzo Zanca il 24 aprile la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Lillo Valvieri. Il commerciante è stato i primo a depositare la documentazione. Con lui è stata presentata un’unica lista, “Valvieri Sindaco”, composta da 22 candidati al Consiglio comunale compreso il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'aspirante sindaco di Siculiana Santo Lucia Elezioni amministrative 2026 a Prata di Principato Ultra: tutti i candidati al consiglio comunaleTre liste e tutti i nomi: la sfida per la guida del comune irpinoPRATA DI PRINCIPATO ULTRAFrancesco Bruno PetruzzielloUniti per Prata Futura: la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni a Messina, lista Lillo Valvieri Sindaco di Messina; Elezioni, Lillo Valvieri è il primo candidato a presentare la lista; Amministrative Messina, Lillo Valvieri primo a depositare la lista; Elezioni a Messina, Valvieri arriva primo nel presentare la lista I NOMI. Elezioni Comunali Messina, Lillo Valvieri è il primo a presentare la lista a Palazzo Zanca. I NOMI dei candidatiSi accende ufficialmente la competizione per le elezioni comunali Messina 2026, e a segnare il primo passo concreto è Lillo Valvieri, tra i volti più conosciuti in città. Il noto barbiere messinese è ... strettoweb.com Cercansi assessori, da Valvieri appello ai 110 e lode di MessinaMESSINA – Dal candidato sindaco di Messina Lillo Valvieri un appello a chi aspira a far parte della sua squadra. Un appello nel segno del merito. Dopo il deposito ufficiale della lista e l’inserim ... tempostretto.it Elezioni Messina, il candidato Lillo Valvieri lancia un appello per la selezione di Assessori e vice Sindaco - facebook.com facebook