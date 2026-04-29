Elezioni 2026 lista Liberi e forti | tutti i candidati al consiglio comunale

È stata ufficialmente consegnata la lista “Liberi e forti” a sostegno del candidato a sindaco Federico Basile. La lista è composta da quindici candidati al consiglio comunale. Basile si presenta alle elezioni del 2026 con questa coalizione, che raccoglie diverse sigle e rappresenta una delle formazioni in corsa per le elezioni amministrative. La presentazione delle liste si è svolta in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Consegnata la lista “Liberi e forti” a sostegno del candidato a sindaco Federico Basile che scende in campo con quindici liste.Ecco i nomi degli aspiranti consiglieriBrancato Antonio detto ToninoCacciola FabrizioCampagna Giuseppe detto PippoCarrolo ElisabettaCaruso Giovanbattista detto Giovanni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Elezioni 2026, lista Fratelli d'Italia: tutti i candidati al Consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca, la lista Fratelli d'Italia, una delle sette che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle Comunali di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Amalfi, lista presentata oltre il termine: caos in Comune; Avellino, presentata la lista Liberi e Forti a sostegno di Gianluca Festa; Elezioni comunali, le liste con tutti i candidati nei comuni al voto nel Reggino: i nomi; Comunali a Mariglianella, liste e candidati. Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista di Alternativa Popolare: i NOMI di tutti i candidatiÈ stata ufficialmente presentata questa mattina la lista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista, che sostiene il ca ... strettoweb.com Elezioni Avezzano: Ezio Stati lascia il centrodestra, si chiude il progetto Liberi e FortiAvezzano - Ad Avezzano, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si chiude il percorso della lista Liberi e Forti, progetto promosso da Ezio Stati all’interno dell’area ... terremarsicane.it Elezioni Amministrative a Barisciano: Fabrizio D’Alessandro corre per il secondo mandato. Il sindaco uscente annuncia ufficialmente la sua ricandidatura per le elezioni del 24 e 25 maggio. Alla guida di una lista civica rinnovata, D’Alessandro punta sulla co - facebook.com facebook 29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com